ابنة أصالة تفاجئ متابعيها بطريقة وضعها للمكياج.. وسُخرية من لغتها الإنجليزية!

ظهرت شام الذهبي ابنة الفنانة السّورية أصالة بمقطع فيديو غير اعتيادي وهي تضع المكياج، إذ نشرته على إنستغرام، وتقوم بتقديم شرح لمتابعيها عن طريقتها المختلفة في وضع المكياج. لكن الطريف أن المكياج ظهر بشكل غير احترافي، ورسمة الأيلاينر في كل عين مختلفة عن الأخرى، ثم علقت شام في نهاية الفيديو ضاحكة: “لا أحد كامل”. وتابعت: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن اعتني به هو بشرتي.. حتى لا أضطر لوضع المكياج”، وكتبت على الفيديو: “ستظهر فيديوهات للعناية في البشرة قريبًا، مع مفاجأة كبيرة”.

وتعرضت شام لانتقادات من قبل متابعيها بسبب مخاطبتها لهم باللغة الإنجليزية، كما سخر البعض من إساءة استعمالها لأدوات المكياج بغير موضعها، ولم يدركوا أن الفيديو ساخر. بينما ذهب آخرون للقول، إن شام تريد سرقة الأضواء من والدتها أصالة، دون أي مجهود أو محتوى مفيد سوى أنها ابنة فنانة سورية شهيرة. وتدرس ابنة أصالة حاليًا في واحدة من أهم الجامعات في العالم “كامبريدج” البريطانية، ولم تمنعها تجربة طلاقها من زوجها أحمد جوهر من الوصول لهدفها واستكمال أحلامها وطموحاتها.