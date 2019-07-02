بالفيديو.. "أفريقيا" لـ محمد رمضان تتجاوز الـ 2 مليون مشاهدة

تجاوزت أغنية "أفريقيا" للفنان محمد رمضان حاجز الـ 2 مليون و615 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

ويشار إلى أن أغنية "أفريقيا" كان سبق أن غناها رمضان في حفله على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

يذكر أن آخر أغاني الفنان محمد رمضان كليب أغنية "بابا"، كلمات خالد بدران ألحان، توزيع رامي المصري، مدير تصوير أحمد عبدالقادر، إخراج أحمد عبدالواحد، إنتاج روتانا.