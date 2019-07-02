شاهد.. بعد حملة التنمر عليها.. مي حلمي لـ إليسا: بحبك وبساندك

وجهت المذيعة مي حلمي، رسالة للجمهور الذي دشن حملة للتنمر على شكل المطربة إليسا بعد نشرها صورة من كواليس حفلها بمهرجان موازين بالمغرب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع

التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت "حلمي" في تدوينة عبر صفحتها قائلة :" اليسا اااه الحب حساسه وراقيه غير الحب اللي في قلبي ليها..

زاد موضوع التنمر اوي والتريقه والاستخفاف بفنان له حجمه ومالوش اي ذنب غير انه فنا عمره عشان يسعد جمهور بتتنمرو عليها ؟ وانتو اول ناس لو شوفتوها في الشارع هتجرو تقفو طبور عشان تتصورو معاها بحبك وبساندك.. انااليسا".