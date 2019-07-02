وجهت المذيعة مي حلمي، رسالة للجمهور الذي دشن حملة للتنمر على شكل المطربة إليسا بعد نشرها صورة من كواليس حفلها بمهرجان موازين بالمغرب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقعالتغريدات القصير "تويتر".
وكتبت "حلمي" في تدوينة عبر صفحتها قائلة :" اليسا اااه الحب حساسه وراقيه غير الحب اللي في قلبي ليها..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بعد حملة التنمر عليها.. مي حلمي لـ إليسا: بحبك وبساندك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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