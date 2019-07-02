بالفيديو.. ناصيف زيتون يطرح "كل يوم بحبك"

طرح المطرب ناصيف زيتون، أحدث أغانيه بعنوان "كل يوم بحبك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن "كل يوم بحبك" من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع جيمي حداد. بحبك" من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع جيمي حداد. Advertisements يذكر أن الفنان ناصيف زيتون

طرح مؤخراً كليب بعنوان "تكة"، والأغنية من كلمات ضياء آشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع عمر الصباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس، وتخطى الكليب حاجز الـ 11 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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