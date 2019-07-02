هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم أغسطس المقبل

تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، وذلك مساء يوم 10 أغسطس.
ومن المقرر أن تقدم هيفاء خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها: "ملكة جمال الكون،
ويذكر أنه كانت الفنانة هيفاء وهبي تعرضت مؤخرا لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
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