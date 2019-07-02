الليلة.. رئيس هيئة التأمينات والمعاشات ضيف أسامة كمال في مساء DMC

يحل محمد سعودى، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، مساء، اليوم الثلاثاء، ضيف برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، وذلك في تمام الساعة

العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث "سعودي" خلال الحلقة عن حجم الزيادة في الموازنة الجديدة لأصحاب المعاشات،

وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذا الملف.

ويذكر أنه يعرض البرنامج يوميا على قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي، أسامة كمال، من الثلاثاء إلى الجمعة، بينما تقدمه الإعلامية إيمان الحصري من السبت إلى الاثنين.