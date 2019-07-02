حورية فرغلي تواصل تصوير "استدعاء ولي عمرو" لطرحه في دور العرض

تواصل الفنانة حورية فرغلى، تصوير فيلمها الجديد "استدعاء ولى عمرو" وذلك في أحد شوارع النزهة الجديدة، ومن المقرر أن تنتهى من تصوير مشاهدها بالكامل خلال الأيام المقبلة لطرحه بدور العرض السينمائى.
ويشار إلى أنه تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التى تحدث فى المدارس.
ويذكر أن "استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى، محمد عز، انتصار، صبرى فواز، ندى بهجت، محمد لطفى، صبرى فواز، محمد عز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال، سيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، إخراج أحمد البدرى.
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