الخميس.. إيفيلين جرام تحيي حفلًا موسيقيًا في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع سفارة بلجيكا بالقاهرة، حفلاً لعازفة البيانو إيفيلين جرام، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح الصغير.
ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى وضعهاعظماء المؤلفين منهم شوبرت، موتسارت، ليست، شوبان وبيتهوفن .
يذكر أن إيفيلين جرام بدأت رحلتها الفنية فى السادسة من عمرها، التحقت بمدرسة الموسيقى فى إيطاليا، ثم عادت إلى بلجيكا وحصلت على
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