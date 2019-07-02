محمد محسن يستعد للمشاركة في مهرجان الحمامات الدولي

يستعد الفنان محمد محسن، لإحياء حفله الأول ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي بتونس، وذلك يوم 4 أغسطس.
ومن المقرر أن يقدم محسن خلال الحفل عددًا من الأغاني الطربية خلال الحفل لكل من عبد الحليم حافظووردة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من أغانيه منها في قلبي مكان، تلغراف.
يذكر أن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي
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