محمد محسن يستعد للمشاركة في مهرجان الحمامات الدولي

يستعد الفنان محمد محسن، لإحياء حفله الأول ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي بتونس، وذلك يوم 4 أغسطس.

ومن المقرر أن يقدم محسن خلال الحفل عددًا من الأغاني الطربية خلال الحفل لكل من عبد الحليم حافظ

ووردة وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من أغانيه منها في قلبي مكان، تلغراف.

يذكر أن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي

بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة وقد انعقدت دورته الأولي عام 1966 ويعتبر ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه من قبل عدد كبير من نجوم الغناء المصري والفرق المشهورة منهم الكنج محمد منير العام قبل الماضي .