الليلة.. عزاء عزت أبوعوف بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

يُقام مساء اليوم، الثلاثاء، عزاء الفنان الكبير عزت أبوعوف، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

رحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا، صباح الأحد، بعد صراع مع

المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وشُيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.

عزت أبوعوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ

مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، وعلى رغم تخرجه في كلية الطب، إلا أنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله: "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، "أماكن في القلب".