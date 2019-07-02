الليلة.. عزاء عزت أبوعوف بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

يُقام مساء اليوم، الثلاثاء، عزاء الفنان الكبير عزت أبوعوف، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.
رحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا، صباح الأحد، بعد صراع معالمرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وشُيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.
عزت أبوعوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ
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