المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يختار صوت العروبة الفنان عمر العبداللات أيقونة ختامه









الاردن : 2019

بحضور كبير من كافة الدول العربية الأعضاء في إتحاد الإذاعات العربية أختتم مساء الأحد الموافق 30/6/ 2019 فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ليكون صوت العروبة نجم حفل الختام بمشاركته الغنائية وتكريمه من قبل إدارة المهرجان كصوتاً للعروبة نظير ما قدمه في مشواره الفني العربي من أعمال عربية ناجحة وحظى بتكريم خاص من دولة فلسطين عمّا قدمه العبداللات في مشواره الفني من أعمال خالدة لفلسطين وشعبها وقضيتها .

وكما إستُقبل صوت العروبة بترحيب كبير من كافة أعضاء الإتحاد والضيوف المشاركين العرب في هذه المهرجان العربي الكبير لحظة صعوده خشبة مسرح الثقافة في تونس .

ليقدم العبداللات خلال الحفل مجموعة من الأغنيات الخاصة به والتي حققت إنتشارا عربياً كبيراً ، حيث تفاعل الجمهور الكبير والضيوف العرب بما قدم وهذا ما ظهر أثناء الحفل من ترديد أغنياته بفرح ومحبة .

ولاقى الفنان عمر العبداللات إهتمام كافة المحطات الفضائية العربية حيث نقل الحفل الفني مباشرة على الهواء على أكثر من ثلاثون محطة فضائية عربية .

يذكر أن الفنان عمر العبداللات سبق وأن أقام العديد من الحفلات والمهرجانات في دول المغرب العربي ومن أهمها مهرجان قرطاج في تونس ومهرجانات المغرب والجزائر وليبيا .

و قدم صوت العربة الفنان عمر العبداللات الشكر لدولة تونس الحبيبة على الإستضافة الطيبة الكريمة ولدولة فلسطين الغالية على هذا التكريم الذي أعتبره وساماً على صدره .

يذكر أن العبداللات ينتظره صيفاً حافلاً بالمهرجانات والحفلات والفعاليات فهو على موعد مع جمهوره الأردني والعربي في إفتتاح مهرجان جرش للعام ٢٠١٩ يوم الخميس الموافق 18/07/2019 ومن ثم يبدأ جولة خليجية أوروبية في العديد من الحفلات والفعاليات التي تنتظره.