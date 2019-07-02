ممثلة شهيرة جداً تصدم الجميع برفع قدميها أمام الكاميرا وتتعرض للانتقادات.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 12:53 مساءً - صدمت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك متابعيها بصورة مثيرة للجدل نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيها وهي تستلقي على كرسي المسبح لافتة الأنظار بتوجيه قدميها نحو الكاميرا التي تلتقط الصورة لها بواسطتها.

ورغم أنها حققت أكثر من 436 ألف أعجاب، إلا أنها تعرضت للانتقادات حيث أعرب الكثير من متابعيها عن استغرابهم اعتمادها هذه الوضعية واعتبروا أنها غير لائقة ومهينة.

ويذكر أن حايك أشعلت المواقع في وقت سابق بعد ظهورها وهي تنظر إلى وجهها في المرأة حيث تبين سيلان ماكياج عينيهاالذي جعل ملامحها تبدو مخيفة. وعلم أن هذا ليس سوى مشهد من عمل سينمائي تشارك في تصويره حالياً.