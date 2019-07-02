هاشتاج ” ترامب يهين أردوغان ” يتصدر تويتر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 12:53 مساءً - حقق هاشتاج ” ترامب يهين أردوغان ” أعلى تريند بموقع تويتر يوم أمس الإثنين بعد أن تداول المغردون على نطاق واسع مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين التي انعقدت في اليابان واختتمت فعالياتها يوم السبت الماضي .

وظهر بالفيديو الرئيس الأمريكي يسخر من الرئيس التركي ووفده المرافق ويتحدث بنبرة ساخرة قائلا : ” انظر إلى هؤلاء الناس كم هم لطيفون .. التعامل معهم سهل للغاية ” .

وأضاف : ” لا يوجد منتج هوليوودى يستطيع أن يخرج لنا أناسا بهذا الشكل ” .

في حين اكتفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإبتسام منعا للإحراج .. مما أثار موجة من الغضب في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي والصحف التركية لعدم رد أردوغان على سخرية الرئيس الأمريكي واستهزائه بالوفد التركي .