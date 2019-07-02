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كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 12:53 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة صاخبة، منحتها ملامح قاسية غيرت من شكلها بالكامل، الامر الذي لم يعجب الكثير من متابعيها.
وظهرت فيفي بمكياج صاخب ارتكز على الألوان الغامقة مع احمر شفاه غامق باللون البني الحاد، ورسمت عيونها الواسعة باللون نفسه، واعتمدت على تسريحة شعر جديدة بغرة امامية متناسقة، زادت من حدة وقوة اطلالتها.
واستكملت النجمة المصرية الاطلالة ببلوزة سوداء واسعة، زينتها بقلادة ذهبية ضخمة اضفت لمسة انثوية على اللوك القاسي الذي انقسم بشببه متابعيها بين من عبر عن إعجابه بجرأة التغيير لديها ومن رأى أن الالوان لا تناسب سنها واعطتها ملامح “شريرة” وحادة.في سياق منفصل، أمرت نيابة مصر القديمة، رجال المباحث، بإعداد نشرة بمواصفات المشغولات الذهبية المسروقة من شقة الفنانة المصرية والاي قالت بأنها اكثر من 5 كيلوغرام، وإرسالها لمحلات الصاغة وذلك بعدمت سلمت الاخيرة صورة من الأوراق الخاصة لعاملة المنزل لديها والمتهمة بالسرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته بشكلها بعد سرقة 5 كيلو من مجوهراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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