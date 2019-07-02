Jul 02, 2019
بعد الانتقادات التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل يابانيين وذلك بسبب الاسم الذي أطلقته على علامتها التجارية الجديدة الخاصة بالملابس الداخلية “كيمونو”، رضخت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان للضغوطات التي واجهتها واعلنت الى أنها ستعيد تسمية الخط الجديد للملابس الداخلية.
ولفتت كردشيان الى أنها أعلنت عن الخط الجديد للملابس الداخلية لمشدات الجسم في حزيران/يونيو الفائت”بحسن نية“ وإنها ممتنة لردود الفعل التي وصلتها. وشددت الى أنه وبعد تفكير مليء ستدشن خط مشدات الجسم تحت اسم جديد.
نذكر ان كيم تعرضت لهجوم بعد ان اعلنت عن الاسم وخاصة في اليابان لان هناك من اعتبر أنها محاولة لاستغلال الثوب الياباني التقليدي، وإهانة لتراثه.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كردشيان تتخلى عن “كيمونو” بعد الهجوم عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.