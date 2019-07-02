كيم كردشيان تتخلى عن “كيمونو” بعد الهجوم عليها

بعد الانتقادات التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل يابانيين وذلك بسبب الاسم الذي أطلقته على علامتها التجارية الجديدة الخاصة بالملابس الداخلية “كيمونو”، رضخت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان للضغوطات التي واجهتها واعلنت الى أنها ستعيد تسمية الخط الجديد للملابس الداخلية.

ولفتت كردشيان الى أنها أعلنت عن الخط الجديد للملابس الداخلية لمشدات الجسم في حزيران/يونيو الفائت”بحسن نية“ وإنها ممتنة لردود الفعل التي وصلتها. وشددت الى أنه وبعد تفكير مليء ستدشن خط مشدات الجسم تحت اسم جديد.

نذكر ان كيم تعرضت لهجوم بعد ان اعلنت عن الاسم وخاصة في اليابان لان هناك من اعتبر أنها محاولة لاستغلال الثوب الياباني التقليدي، وإهانة لتراثه.