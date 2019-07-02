هل هذا أجملُ حذاء "مسطّح" انتعلته ميغان ماركل؟.. سعره 700 دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ حبّ ميغان ماركل للكعب، لا يعرف حدودًا، فحتى مع قرب موعد ولادتها، بقيت ماركل وفيّة لأنماطها المفضّلة من الكعب العالي، بعيدًا عن كعب الهرّة، والكعب العريض المريحيْن. ولكنْ، بالنظر إلى أنّ المناسبة التي ظهرت فيها بشكل مفاجئ، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كانت مباراة بيسبول، فقد تركت كعوبها المعتادة في المنزل، واستبدلتهم بزوج من أحذية الباليه.

وخرجت دوقة ساسكس ميغان ماركل، والأمير هاري، في ظهورهما المشترك الثالث، منذ ولادة طفلهما أرشي، لحضورة مباراة بين نيويورك يانكيز، وبوسطن ريد سوكس، في استاد لندن، يوم السبت الماضي.

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وارتدت ماركل فستانًا قصيرًا من ستيلا مكارتني، مربوطة بحزام الخصر، نسّقتته مع زوج من أحذية "Deneuve Bow" المسطّحة السّوداء من علامة "أكوازورا"، بسعر 695 دولارًا، التي جاءت بتفاصيل خاصّة، مثل الفتحات الجانبيّة، وربطة البو في الجزء الخلفيّ من الكاحل، والكعب الذهبيّ المنخفض، كانت بديلاً جيدًا للكعب العالي.