ملكة كابلي تردّ على منتقدي تصويرها غرفة ولادتها.. وتؤكّد: أساوري أغلى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت خبيرة التّجميل السّعوديّة، ملكة كابلي، إنّها صوّرت غرفة ولادتها مؤخرًا، لأنّها انبهرت بها، لافتًة، إلى أنّها فعلت ذلك، كي يستفيد الجمهور، ويتعرّف على المستشفى، ومكانها في جدّة إذا ما احتاجوها.

وأكّدت كابلي، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أنّها تابعت تعليقات البعض، والذين جعلوا من تصوير غرفتها "تريند"، وأطلقوا عليها لقب "ملكة الاستعراض".

وردّت ملكة كابلي، على ما فهمه البعض، بشأن استعراضها قائلًة، إنّ الأساور التي ترتديها في يدها، أغلى من غرفة الولادة التي صوّرتها، مشددًة، على أنّها لو قصدت الاستعراض، فإنّ لديها الكثير في حياتها اليوميّة، يستحق الاستعراض.

ونفت خبيرة التّجميل السّعوديّة ما أُشيع، حول تقاضيها أموالًا مقابل تصوير الغرفة، على اعتبار أنّها تقوم بإعلان للمستشفى، موضحًة، أنّ القائمين على إدارته لم يدفعوا لها أيّ أموال، وكان التّعامل معها مثل غيرها من الجمهور، ولم تأخذ سوى التخفيض الذي يضعه المستشفى لمن يتردّدون عليه.

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واستنكرت ملكة كابلي، موقف الكثيرين منها، ودعائهم عليها بأنْ تموت، أو تصبح فقيرة، لافتًة، إلى أنّ الشّرّ الموجود بداخلهم، أمر مؤسف، ولن يصلوا لشيء.

وكانت ملكة كابلي، قد فاجأت جمهورها بإعلانها عن حملها خلال مقابلة تلفزيونيّة ببرنامج "ع السيف"، الذي يعرض على قناة "atv Kuwait"، في مارس الماضي، مؤكّدة، أنّها تحمل طفلًا في أحشائها، من زوجها الكويتيّ، المدوّن الشّهير، أحمد السالم.

يُذكر، أنّ "كابلي"، من أشهر الميكب آرتيست في الوطن العربيّ، وتعمل في السّعوديّة، ولها شهرة واسعة بين السّيّدات والبنات، ومتزوّجة من أحمد سالم، كما أنّ لها العديد من مقاطع الفيديو المشهورة علي يوتيوب، وسناب شات. كما أنّها تحرص على مشاركة متابعيها بصورها الجديدة على "إنستغرام".