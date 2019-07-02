تعرف على ضيوف شرف فيلم الفنان كريم فهمي الجديد

القاهرة - لايف ستايل
ينتظر الفنان كريم فهمي، عودة تصوير فيلمه الجديد "ديدو"، حيث انتهى من تصوير يومين فقط من الأحداث التي تدور في قالب فانتازي كوميدي.
"ديدو" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، منهم نيللي كريم، حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، بالإضافة إلى الثلاثي أحمد فهمي، شيكو، وهشام ماجد، والذي يمثل الفيلم أول تعاون لهم بعد انفصالهم.
الفيلم المقتبس من عالم "ديزني لاند" يشارك في بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى المفتي، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.
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