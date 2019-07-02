شكرا لقرائتكم خبر عن "ست الدنيا".. يومى الخميس والجمعة بالحديقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل البيت الفنى للمسرح، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم العرض المسرحى"ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية

حيث يقدم البيت برئاسة الفنان إسماعيل مختار، العرض فى السابعة والنصف من مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها فرقة الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة، برئاسة الفنانة وفاء الحكيم، خلال الأشهر الماضية لأعضاء الفرقة، وتدور أحداثه حول الحارة المصرية بكل تفاصيلها ومايجرى فيها من أحداث يومية، وعلاقة أهل الحارة ببعضهم البعض .

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"ست الدنيا" تأليف وأشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، ألحان وغناء أحمد الناصر، ديكور وملابس: هبة الله عبد الحميد، تنفيذ ديكور وملابس : عمر مصطفى، البطولة للفنانين" أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر"، بمشاركة فناني فرقة الشمس من ذوى القدرات الخاصة .