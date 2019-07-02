شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال يحكى عن حوار قصير دار مع الراحل عزت أبو عوف..تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى السيناريست عبد الرحيم كمال، عن حوار قصير دار بينه و بين الفنان الراحل عزت أبو عوف، فى مسلسل شيخ العرب همام.

وكتب كمال عبر حسابه على " فيس بوك"، قائلا: " عزت أبوعوف الرجل الدمث قابلته في مسلسل شيخ العرب همام وكان يقوم بدور ( جن علي) ( علي بك الكبير ) ودارحوار قصير بيننا فكان مهذب لدرجة شديدة ، وكنت سعيد بالكلام مع ذلك النجم المختلف".

Advertisements

وتابع فى حديثه، قائلا: " صاحب الفور إم مكتشف المواهب الغنائية الكبرى الرجل الشيك غريم عمرو دياب في فيلم ايس كريم في جليم ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي بطلته المشرفة كان لقاء سريعا لكنه اكد لي الانطباع القديم بانني امام شخص لطيف يحب الفن بمعناه العام ويقبل ان يخدم في هذا المجال في أى صورة وبشكل راقي ومحترم رحم الله الاستاذ عزت ابوعوف رحمة واسعة".

ورحل الفنان الكبير عزت أبو عوف، أمس الاثنين عن عمر يناهز 70 عاماً، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة طويلة مع المرض، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التعازي في الراحل، بكلمات كلها حزن وفراق .