شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وغدا.. عمر خيرت يحيى حفلين بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار العالمى عمر خيرت، حفلين من أقوى حفلات موسم الصيف، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقدم خلال الحفل عدد من أشهر مقطوعاته الموسيقية المختلفة.

عمر خيرت واحد من أحد أهم ‪ الموسيقيين العرب الذين تميزت ألحانهم بالجمع ما بين الموسيقى العربية والغربية، مسيرته الفنية تمتد لحوالى أربعة عقود قدم خلالها العديد من الحفلات الموسيقية العربية والعالمية، إضافة إلى المؤلفات المختلفة، مثل الباليه والموسيقى التصويرية للكثير من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية.

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وشارك عمر خيرت مؤخرا من خلال تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "الممر" من تأليف وخراج شريف عرفة، كما قام بتلحين أغنيتين يتم تقديمها خلال أحداث الفيلم الذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضى.

فيلم " الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.