شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل برنامج الدورة 55 لمهرجان" الحمامات" الدولي بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن إدارة مهرجان "الحمامات" الدولي في دورته الـ 55 عن تفاصيل برنامجه لهذه الدورة في السابعة مساء بعد بعد غدا الخميس 4 يوليو بحضور مجموعة من الفنانين النجوم بالمركز الثقافي الدولي بمدينة "الحمامات" دار المتوسط للثقافة والفنون.

الدورة الجديدة للمهرجان الدولي تبدأ يوم 10 يوليو وتنتهي يوم 17 اغسطس ويستضيف المهرجان هذا العام نخبة من نجوم الغناء والمسرح من جميع انحاء العالم منهم الموسيقار الكبير زياد الرحباني الذي يقدم حفلتين للجمهور التونسي الذي يعشق موسيقي الرحبانية بشكل عام وموسيقي زياد بشكل خاص .

كما سيشارك المطرب المصري محمد محسن بالمهرجان ومخصص له حفلا بالإضافة للكثيرمن النجوم والفرق الموسيقية العالمية التي سيعلن عن اسمائها وموعد حفلاتها بالمؤتمر الصحفي.

Advertisements

يذكر أن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة وقد انعقدت دورته الأولي عام 1966 ويعتبر ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه من قبل عدد كبير من نجوم الغناء المصري والفرق المشهورة منهم الكينج محمد منير العام قبل الماضي .