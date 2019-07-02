شاهدوا.. ليلى إسكندر تكشف لأول مرة موقفها من التقاليد والعادات السعودية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:53 صباحاً - تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، وهي تتحدث فيه للمرة الأولى عن ارتباطها بالتقاليد والعادات السعودية، خلال حوار إذاعي معها.

وقالت “إسكندر”: إن “أكثر ما أحبه المتابعون فيها هو أنها اعتادت أجواء البيئة السعودية وعاداتها وتقاليدها وأنها تحترمها”، لافتةً إلى أنها لم تفعل ذلك بدافع الخوف أو رغبة في التلاعب بعقول الجماهير.

وأضافت الفنانة اللبنانية: أنه “على كل من تطأ قدماه أرض المملكة العربية السعودية أن يحترم عاداتها وتقاليدها شاء ذلك أم أباه”، مشيرة إلى أنها ظهرت على المواقع بطريقة عفوية.

واعتبرت “إسكندر” أن “احترام وتقبل الآخر ينبعان من احترام الذات”، مبينةً أن “ما توصلت إليه إنجاز وموضع فخر كزوجة سعودي وأم لطفل سعودي”.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، متزوجة من الممثل السعودي “يعقوب الفرحان”.