ميريام فارس تنعي عزت أبو عوف.. والمصريون : ” خليكي في حالك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:53 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” صورة للفنان المصري الراحل عزت أبو عوف الذي توفي فجر أمس الإثنين . ونعت ميريام فارس الفنان الراحل مؤكدة إنها تعرفت على شخصيته المرحة والمحبة للحياة وإنه صاحب أخلاق ومهنية عالية . وكتبت ميريام تعليقا على الصورة قائلة : ” يا أرقى وأجمل فنان شامل كان لي الشرف بالتعرف على شخصيتك المرحة والمحبة للحياة عرفناك بمهنيتك وأخلاقك العالية .. خسرناك وربحنا إرثك للأبد .. الله يرحمك ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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