شاهد.. موقف محرج لرئيس الوزراء الكندي خلال قمة العشرين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:53 صباحاً - التقطت عدسات المصورين تعرض رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو لموقف محرج خلال حضوره فعاليات قمة العشرين المقام في أوساكا اليابانية. ووجد رئيس الوزراء الكندي نفسه في موقع محرج، حينما كان يهم بمصافحة الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، حيث مد يده للمصافحة إلا أن بولسونارو لم ينتبه مما اضطر ترودو لسحب يده.

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