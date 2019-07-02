كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:53 صباحاً - يواصل الأتراك بلطجتهم ضد السياح خاصة القادمين من الخليج العربي، ليؤكدون أنهم بعيدين كل البعد عن الأمان، وغير قادرين على حماية السياح على أراضيهم.
ورصد فيديو واقعة جديدة لأتراك يعتدون على 3 سياح يحملون الجنسية السعودية.
ووثق الفيديو لحظة هجوم بلطجية على السياح في مشهد أقرب إلى حرب الشوارع مما أثار الغضب والاستياء.
وتفاعل المواطنون مع الواقعة مطالبين باتخاذ موقف حاسم من هذه التعديات، ومقاطعة السياحة التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مروع.. شاهد الأتراك يعتدون على سياح سعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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