أمينة تُقلّد ميريام فارس.. وتنتقد المصريين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:53 صباحاً - نشرت الفنّانة المصرية ​أمينة​ صورة لها مقسومة الى قسمين الأول وهي ترتدي الجمبسوت نفسه الذي سبق وارتدته الفنّانة ​ميريام فارس​ في القسم الثاني.



وعلّقت أمينة على الصورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “يا الله نفس الجامبسوت لكنّكم تفضّلون ميريام، هكذا أنتم”.

الجدير بالذكر، أن مؤخراً كانت ميريام قد أثارت ضجة بتصريحها حين قالت : “قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعياً في مصر، وعدها كبرت وأصبحت متطلباتي أكثر، وبالتالي إرتفع أجري، وأصبحت ثقيلة على مصر”.