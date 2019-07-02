أمينة تُقلّد ميريام فارس.. وتنتقد المصريين

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:53 صباحاً - نشرت الفنّانة المصرية أمينة صورة لها مقسومة الى قسمين الأول وهي ترتدي الجمبسوت نفسه الذي سبق وارتدته الفنّانة ميريام فارس في القسم الثاني.
وعلّقت أمينة على الصورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “يا الله نفس الجامبسوت لكنّكم تفضّلون ميريام، هكذا أنتم”.
الجدير بالذكر، أن مؤخراً كانت ميريام قد أثارت ضجة بتصريحها حين قالت : “قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعياً في مصر، وعدها كبرت وأصبحت متطلباتي أكثر، وبالتالي إرتفع أجري، وأصبحت ثقيلة على مصر”.
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