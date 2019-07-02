شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد أدباء وكتاب الجنوب ينظم فعالية توقيع كتاب من زجاج للكاتبة سعاد مبارك والان مع التفاصيل

نظم اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة الجنوبية عدن اليوم الاثنين 1 يوليو / تموز 2019م احتفالية لتوقيع كتاب "من زجاج" للكاتبة سعاد مبارك في مقر الاتحاد الكائن بمديرية خورمكسر في المدينة الساحلية عدن.

وبدأت رئيس الدائرة الثقافية صابرين الحسني، التي ادارت مجريات الفعالية، بالترحيب بالأدباء والمثقفين الجنوبيين الحاضرين بالفعالية كان على رأسهم رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب الدكتور جنيد محمد الجنيد، والأمين العام لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب الأستاذ بدر العرابي، ورئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع عدن الأستاذ نجمي عبد الحميد، ونائبه الدكتور يحيى شائف الشعيبي.

وسردت الحسني لمحة مقتضبة عن كتاب "من زجاج" لصاحبته سعاد مبارك.

وبينت بعض الفصول عن مسيرة الكاتبة وأهم المنعطفات التي مرت بها.

بدورها، ألقت الكاتبة سعاد مبارك، مؤلفة كتاب "من زجاج"، كلمة مختصرة أوضحت خلالها كيفية تبلور فكرة تأليف الكتاب.

وقالت: "وصلت لمرحلة عزمت على كتابة كتاب، وأن اكتب بالطريقة التي أُحب أن اقراء بها".

وأضافت: "خطرت على بالي كتابة نصوص قصيرة بسيطة استهدفت خلالها الأشخاص الذين غير مهتمين بالقراءة الأدبية، وللذين لا يحبون القراء بشكل عام".

وتابعت: "الحمد لله، جأت فكرة كتابة الكتاب، وراء النور في عام 2015م".

بعدها، قدم كلٌ من: (د. عبد المغني دهوان، د. محمد ردمان، د. محمد العلياني)، قراءة عن كتاب "من زجاج".

وبدأ د. عبد المغني دهوان قرائته، حيث قال: أن "الكاتبة (سعاد مبارك) غامرت مغامرة شجاعة ومحمودة، ويجب أن نشجعها، وأن نأخذ بيدها لأنها اوقدت شمعة في زمن الظلام والجهل، وهذا بحد ذاته منجزا كبير تستحق منا التحية خصوصا أنها فتاة".

وأضاف: "ادهشني جدا عندما رأيتهُ انها ما زالت في مقتبل العمر، فقد ظنيتهُ كبيرةً عاشت كثيرًا من هموم الناس وهمومها الخاصة، لان كتابها مليء بكثيرا من التجارب والحكم ومن الآم الناس، فهي وترًا حساس لم ينسى هم المواطن فعبرت عنه بهذا الكتاب".

ووضع الدكتور دهوان عددًا من الملاحظات فيما يخص مضمون الكتاب، مشيدًا بمجمل ما جاء في الكتاب وبالكاتبة ذاتها.

Advertisements

من جانبه، اكد د. محمد ردمان أن: "الشيء الجميل في وطننا ان المبدع يبدع والشيء الأجمل انهُ يقوم بطباعة ما ابدعه، فاعتقد ان في ظرفنا الحالية لا نستطيع أن نطالب المبدع أن يأتي بكل شيء".

وقال: "لقد اعجبتني ما هو مكتوب في اخر الكتاب، والمتضمن: (بما أنيّ كنت في صغري فتاة ليس لديها موهبة الرسم أو أي موهبة تلهيني عن غبطة أبي وأخوتي الرسامين، فما كان لي إلا أن أنتهج بعد نضجي منهج التجربة، وآمنت به عملًا بمقولة "إن لم تكن لديك موهبة كن أنت الموهبة"، حتى انفتحت شهيتي على تجربة كل الأشياء التي باستطاعتي تجربتها، إلى أن وصلت لقناعة أن لا أختصر نفسي وإمكانياتي في شيء ما دمت أستطيع أن أكون كل شيء أنا لست كاتبة أنا كل أحلامي".

وطرح الدكتور ردمان ملاحظات في عدد من النصوص التي جاءت في الكتاب.

أما الدكتور محمد العلياني فقال: "نشكر الأخت سعاد التي ركبت على سفينة الجرأة، وحاولت ان تعبر عن نفسها بالطريقة التي تريد هي، ولم تهتم بذوق المتلقي الذي يختلف من شخص إلى اخر".

وأضاف: "احييها على شجاعتها في الكتابة حتى وغن كانت وسائلها التي تعتمد عليها بسيطة جدًا".

وتابع: "إذا تعاملنا مع ما تكتبه (سعاد) على انهُ شعر أو أدب يرتقي إلى المستوى الأدبي، فإن ما تكتبهُ لا يرتقي إلى المستوى الأدبية لان الأدبية لها شروطها".

ووجه الدكتور العلياني عدد من الملاحظات والنقاط على مضمون ما جاء في كتاب "من زجاج".

بعدها، فُتحت باب المداخلات، حيث قال رئيس دائرة الحقوق والحريات في اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع عدن د. عبد السلام عامر أن: "من خلال سماعي لكبار النقاد واطلاعي على بعض ما جاء في كتاب "من زجاج" للكاتبة سعاد مبارك ابشر الجميع لو ان الأخت سعاد تتجه إلى قراءة كتب توفيق الحكيم ستصبح مؤلفة مسرحية، ونحن بحاجة لهذا الفن في عدن والجنوب".

وأضاف: "في كتاب الأخت سعاد وجدت الدراما والتشويق، فأتمنى أن تميل إلى قراءة مؤلفات توفيق الحكيم".

وتابع: "نحن لا نمتلك كتاب مسرح من هذا النوع، حتى في معهد الفنون كانت هناك كتب في هذا التخصص لكنهُ تم نهبها في حرب صيف 1994م".

وفي ختام الفعالية جرى الاحتفال بتوقيع كتاب "من زجاج" للكاتبة سعاد مبارك كنوع من الدعم والتحفيز الذي يوليه اتحاد أدباء وكتاب الجنوب لشباب الجنوب المثقفين.

ويحتوي الكتاب، الذي جاء في (104 صفحة) من القطع الصغير، على (105) نص وخاطرة تحمل رؤية نصية خاصة للحياة وتتوغل في مفاهيمها الفلسفية.