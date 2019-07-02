شاهدوا الصورة التي حذفتها أصالة نصري.. ما الذي فعلته للمرة الأولى؟

متابعة بتجــــــــــرد: لم تكن تتوقّع الفنانة السوريّة أصالة نصري أن تكون صورة إنتعالها حذاء أحمر اللون سببًا في شنّ هجومٍ عليها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، كانت قد نشرت أصالة صورة حذاء أحمر اللون وكتبت “لأوّل مرّة في حياتي ألبس حذاءً لطالما حلمت أنّ ألبسه، وذلك لأنّني واظبت على تماريني الرياضيّة، وصمّمت أن أتخلّص من الّذي يمنعني، وتحكّمت بعضلة بقدم رجلي واستمتعت لأول مرّة بحذائي الأحمر الحمد لله”.

إلا أن صورة الحذاء الأحمر لم تمرّ مرور الكرام بعدما أطلّت الإعلامية الكويتية فجر السعيد في برنامجها “هنا الكويت” لتنتقد أصالة، مُشيرةً إلى أن اللون الأحمر يرمز إلى دولة البحرين وقالت “الجواز البحريني ع الراس ما ينداس”.

وبعد حملة شرسة شُنّت ضد اصالة نصري، قامت الأخيرة بحذف المنشور عن حسابها على تطبيق الصور إنستغرام.