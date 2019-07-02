ريهام سعيد مصابة ببكتيريا خطيرة.. وتنشر وصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة بتجـــــــــــرد: “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعاً فالدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحداً”، بهذه الكلمات نشرت الإعلاميّة المصريّة ريهام سعيد وصيّتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي حين يستمر التشخيص لحالتها الصحية، سيتّضح مرض ريهام سعيد بعد تحليل أنسجة الجلد لكن الأطباء يتخوّفون من وصول المرض إلى المخ.

أمّا بعض الوسائل الإعلامية فقد تداولت معلومات غير مؤكّدة أن الجرثومة المصابة بها الإعلامية الشهيرة قد تُسبب تساقط لحم الوجه.

وقد تمّ منع الزيارات عن ريهام سعيد وانتشرت معلومات انها ستنتقل إلى إحدى الدول الأوروبيّة لتلقّي العلاج.

وانهالت التغريدات الّتي دعت لريهام سعيد بالشفاء حتى أصبح إسمها الأكثر تداولاً على تويتر في مصر.