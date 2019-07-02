النجم العالمي: “شكرًا لبنان”

متابعة بتجــــــــــرد: منحت مهرجانات جونيه الدولية جمهورها فرصةً للقاء النجم الفرنسي كينجي جيراك للمرة الثانية، حيث حلّ ضيفها مساء الأول من تموز وأدهش الحضور بألحانه وأغنياته المميزة.

وعُرف المغني الشاب، الفائز في الموسم الثالث من The Voice France والحائز على العديد من الجوائز الفنية، بأعماله الرائعة التي تدفع مستمعيه إلى التفاعل مع سحر الأداء.

وعلّق عبر حسابه الرسمي: “شكراً لبنان”، وذلك بعد أن حظي باستقبال حار من قبل منظمي الحفلة.