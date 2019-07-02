- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: منحت مهرجانات جونيه الدولية جمهورها فرصةً للقاء النجم الفرنسي كينجي جيراك للمرة الثانية، حيث حلّ ضيفها مساء الأول من تموز وأدهش الحضور بألحانه وأغنياته المميزة.
وعُرف المغني الشاب، الفائز في الموسم الثالث من The Voice France والحائز على العديد من الجوائز الفنية، بأعماله الرائعة التي تدفع مستمعيه إلى التفاعل مع سحر الأداء.
وعلّق عبر حسابه الرسمي: “شكراً لبنان”، وذلك بعد أن حظي باستقبال حار من قبل منظمي الحفلة.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم العالمي: “شكرًا لبنان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.