بعد الاستفزاز الشديد.. “راسل كرو” يفقد أعصابه خلال مقابلة تلفزيونية

متابعة بتجــــــــــرد: نال “راسل كرو” نقدًا شديدًا، لأدائه شخصية “روجر آيلز”، في المسلسل التلفزيوني الجديد “ذا لاودر فويس”، ويبدو أنه بعد أشهر من التصوير، يجد صعوبة في السيطرة على أعصابه.

انهار الممثل النيوزيلندي، وعصف بالاستديو عندما ظهر في “AOL Build Series”، وهو برنامج يقوم على وجود بث مباشر للمقابلات، بحيث يجلس الجمهور على بعد مسافة قليلة من بعض أكبر الأسماء في مختلف المجالات؛ ذلك لأن المضيف “ريكي كاميليري” حرص بعناية على اختيار التعليقات المسيئة من الجمهور.

وقال شهود عيان، إن غضب الممثل الحائز على جائزة الأوسكار لم يكن مؤذيا لكنه مفاجئًا، حيث فاض به الكيل بعد استفزاز “كاميليري” الشديد له، ورفض الظهور في الفقرة التالية التي يتعين فيها أن يكون على المسرح، وصرخ في من حوله، قبل أن يخرج إلى الشارع في انفعال شديد واضح.

لاحقا، قال “كرو” إن الأمر ببساطة أنه اتخذ قرارًا بعدم إجراء المقابلة بعد مقدمة المضيف، ورد الأخير في بيان قائلا: “كانت تجربتنا مع راسل في الاستديو على ما يرام تمامًا، لا عداء بيننا على الإطلاق، لقد اختار ببساطة عدم الظهور؛ خوفًا من أن يكون لدينا تحيز ضده”.

وتابع أن عدد من التعليقات السلبية الناقدة للفيلم، لكن أيا منها لم يكن غير صحيح أو زائف، ويبدو أن “كرو” واجه مشكلة في تقبل ذلك، مضيفًا: “في الواقع هو لديه مشكلة في تقبل أي كلام سلبي عن شخصية روجر آيلز، حتى أنه تجنب غابرييل شيرمان، مؤلف كتاب (أعلى صوت بالغرفة The Loudest Voice in the Room) المقتبس منه الفيلم”.

هذا يفسر لماذا تمكن “كاميليري” من استفزاز “كرو” بمواجهته بتعليقات ناقدة للشخصية، كما أن ذلك جاء دون سابق إنذار أو ترتيب مع فريق الممثل، ولم يقدم أي اعتذار في وقت لاحق.