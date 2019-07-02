نجمة بوليوود تعلن اعتزالها التمثيل بسبب الدين

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت النجمة الهندية الشابة زايرا وسيم في منشور على موقع “انستجرام”، عن رغبتها في اعتزال التمثيل لأنها تتعارض مع عقيدتها الدينية الإسلامية، وقامت بعدها بحذف صورها التي سبق ونشرتها عبر حسابها.

وقالت نجمة بوليوود زايرا وسيم، البالغة من العمر 18 عامًا، في منشور طويل عبر “انستجرام”، أنها تريد الابتعاد عن هذا المجال لأنه “أضر” بعلاقتها مع الله، مشيرة إلى أنها فقدت إيمانها بجهل ودون إدراك.

يشار إلى أن زايرا وسيم، من مواليد عام 2000، وهي من إقليم كشمير بالهند، وحصلت على عدة جوائز، ومنها جائزة (نشونال فيلم أوورد) عن دورها كمصارعة طموحة في فيلم أصبح الأكثر ربحًا في الهند وحظي كذلك بنجاح كبير في الصين، وجائزة (فيلمفير كريتيكس أوورد) عن دورها كمغنية وكاتبة أغنيات مسلمة تصبح شخصية مؤثرة على “يوتيوب”.

ولمع نجم زايرا وسيم، في عام 2016 عندما أدت دور البطولة مع نجم بوليوود عامر خان في فيلم “دانغال”.