في عيد ميلادها.. ليندسي لوهان تظهر عارية – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لها عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت فيها عارية تمامًا بالتزامن مع عيد ميلادها.

واستغنت ليندسي لوهان في الصورة عن ملابسها، وأخفت المناطق الحساسة في جدسها بذراعيها وقدميها معًا.

وتحتفل ليندسي لوهان اليوم الثلاثاء، 2 تموز/يوليو بعيد ميلادها حيث أكملت عامها الـ33، وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تثير الجدل حولها باطلالاتها الصادمة.