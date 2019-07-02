يسرا تنضم إلى أعضاء الأوسكار

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الموقع الرسمي لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة “الأوسكار”، عن انضمام 842 عضوًا جديدًا لمختلف أقسام الأكاديمية من إخراج وتمثيل وإنتاج. وانضمت النجمة المصرية يسرا إلى لجنة الممثلين في الأكاديمية الأمريكية خلال عام 2019 الجاري، كما وانضم المخرج عمرو سلامة لعضوية لجنة المخرجين والمنتج محمد حفظي لعضوية لجنة المنتجين. وكشف الموقع الرسمي للأوسكار عن أن 50% من الأعضاء الجدد، هم من السيدات، بالإضافة إلى 21 فائز سابق بجوائز الأوسكار.

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