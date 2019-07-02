شيرين عبد الوهاب تطرح هذه الأغنية بنسخة حيّة – بالفيديو

متابعة بتجـــــــرد: طرحت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية “ضعفي” التي تضمنها ألبومها الأخير “نسّاي” بنسخة حيّة من الحفل الذي أحيته في مهرجان “فبراير الكويت” لعام 2019. وحقق الفيديو الذي أطلقته شيرين عبر قناتها على موقع “يوتيوب” نسبة مشاهدة مرتفعة بعد ساعات على إتاحة عرضه. أغنية “ضعفي” من كلمات سلطان صلاح، ألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي وحققت ما يقارب التسعة ملايين مشاهدة منذ إصدارها في شهر أكتوبر الماضي. لمشاهدة فيديو أغنية “ضعفي” من مهرجان “فبراير الكويت”:

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