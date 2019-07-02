اليسا ضحيّة التنمّر بكبسة زر

مرة جديدة، تقع الفنانة اليسا ضحيّة التنمّر الالكتروني وذلك يعد نشرها في الساعات الماضيّة أحدث صورها على حسابها على تويتر.

اليسا التي وضعت نصب عينيها في السنوات الأخيرة صفة “اللامبالاة” على كل من يتنمّر عليها، ردّت بطريقتها الخاصة على الكم الهائل من التعليقات المسيئة التي وجهت لها بعد نشر صورتها العفويّة.

وقالت اليسا متوجهة الى محبيها: “عندما يتعرض لي أحدهم او يتنّمر على صورة لي، لا تنزعجوا لأن الموضوع “آخر همي” وليس له أي تأثير عليّ، وكل من يتنّمر ويسيء الى الآخرين هو معقّد دعوه على عقده “يفشوا خلقن“. وختمت العبارة بهاشتاغ #انااليسا

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وكانت اليسا قد سلّطت الضوء في السابق على قضية التنمّر الالكتروني من خلال اعترافها بتعرضها للتنمّر بسبب شكل فمها وقالت حينها: “هناك من يسخر من فمي ولكن الأمر لا يهمني بتاتاً أنا اليسا وعندما تصلون الى ما وصلت عليه تعالوا وتكلموا معي“.

نذكر ان اليسا ليست الوحيدة التي تعرضت للسخريّة او للإساءة، هناك فنانون عالميون تعرضوا للتنمر ووقعوا ضحيّة الاكتئاب بعد ذلك منهم سيلينا غوميز التي انتقدت مؤخراً وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على الشباب قائلة إنها قد تسهم في وجود عالم من التضليل والتنمر.

من هنا لا بد من الاشارة الى ان ظاهرة التنمّر على مواقع التواصل اصبحت مقلقة وبدلاً من ان تكون شبكات التواصل جسراً للتواصل والتلاقي بين كل مكونات البشر أصبحت مكاناً للتفرقة والحقد ليصبح الجميع تحت مجهر نيران التنمر بكبسة زر مع العلم ان معجبي اليسا هم من اشرس المتنمرين حين يطال اي موضوع نجمتهم المحبوبة فهل يصح هنا المثل القائل “كما تعامِل….تعامَل؟”