ماجد المهندس يتفوّق بـ “أوقعلك عقد”.. وهذا ما حققه في أيام

بشخصيته الهادية والراقية، وصوته الحنون المليء بالأحاسيس المرهفة، يجذب النجم ماجد المهندس كل من يسمعه، فتخلق عند المستمع “حشرية” للاستماع الى كافة اغنياته ومتابعة أجدد أعمال هذا الفنان المبدع والمميّز.

Advertisements

منذ أيام قليلة، طرح المهندس أغنيته الجديدة على قناة شركة روتانا عبر موقع “يوتيوب”، والتي جاءت بعنوان “أوقعلك عقد”، وهي من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم، توزيع أحمد المهندس ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية التي جاءت باللهجة العراقية، استطاعت في غضون أيام قليلة تخطي الثلاث ملايين مشاهدة، ما يشير الى الأعمال المميزة التي يقدمها ماجد المهندس في كل مرة، والتي تحظى بإعجاب المتابعين الذين بدورهم تركوا تعليقات أظهروا فيها حبهم الكبير للمهندس ولأعماله كافة، مطالبينه بالتالي بالمزيد كونه يقدّم الفن الأصيل والراقي خصوصا في زمننا هذا حيث يفتقر الفن لأصالته وقيمته الحقيقية.