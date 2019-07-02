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Jul 02, 2019
صورت النجمة رويدا عطية اغنيتها الأخيرة “كيفك يا حب” تحت ادارة المخرج سامر محمود.
وخصّت رويدا جمهورها على انستغرام بصورتين من أجواء تصوير الكليب حيث ظهرت بفستان زهري أنيق وبدت في غاية الجمال.
رويدا كانت قد أطلقت الأغنية منتصف آذار الفائت خلال حلولها ضيفه في برنامج “لهون وبس” مع الاعلامي هشام حداد، وأيضاً عبر تطبيق انغامي وعلى قناتها الخاصة عبر موقع يوتيوب.
الاغنية من كلمات عمر ساري، الحان محمد بشار، توزيع رامي الرئيس، اما الانتاج للمولى بروداكشن.
كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية تشع جمالاً في الصور الأولى من كليبها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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