فوشيا شو: هل تدمّرت طليقة وائل كفوري عاطفيًا؟.. واعتذار ميريام فارس غير مقبول حتى اللّحظة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الـ 16 من برنامج "فوشيا شو"، مع الإعلاميّة، ناديا الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والعلاقات بطريقة خفيفة، ولطيفة.

علاقات

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المشاهير

لماذا غضبت إليسا على فرقتها الموسيقيّة على مسرح "موازين"؟

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موضة

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