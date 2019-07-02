متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الـ 16 من برنامج "فوشيا شو"، مع الإعلاميّة، ناديا الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والعلاقات بطريقة خفيفة، ولطيفة.
علاقات
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المشاهير
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موضة
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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: هل تدمّرت طليقة وائل كفوري عاطفيًا؟.. واعتذار ميريام فارس غير مقبول حتى اللّحظة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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