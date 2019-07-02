تريستان تومبسون يسعى لإقناع كلوي كارداشيان بالرّجوع إليه.. فماذا فعل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ علاقة النجمة، كلوي كارداشيان، المضطّربة بحبيبها السّابق، تريستان تومبسون، في طريقها لأخذ منحنى جديد، بعدما ذكرت تقارير، أنّ نجم كرة السّلّة، يودّ إرجاع المياه لمجاريها، إذْ يحاول جاهدًا الآن لفعل ما بوسعه، كي يقنع كلوي بالعودة إليه.

وبحسب ما نقلته صحيفة ميرور عن مصدر مقرّب من النجمين، فقد اشترى تريستان منزلاً يقع على مقربة من المكان، الذي تعيش فيه كلوي مع ابنتهما، ترو، ليثبت لها ولاءَه.

وكانت كلوي قد أعلنت انفصالها عن تريستان، في فبراير الماضي، بعدما طردته من قصرها في لوس أنجلوس، بعد الكشف عن خيانته لها، مع صديقة العائلة، العارضة جوردان وودز.

لكن، ووفقًا لما يتردّد الآن، فإنّ تريستان مستعدٌ الآن، لبذل كلّ ما بوسعه في سبيل إرجاع كلوي، في حين كشف مصدر مقرّب منهما، عن أنّ كلوي تعيش حالة من الارتباك، ولم تحسم أمرها بعد، غير أنّها ما زالت تخشى أنْ يحنّ قلبها من جديد لتريستان.