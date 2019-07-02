شكرا لقرائتكم المسماري: تركيا تريد قاعدة لـ "دولة الخلافة" في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن تركيا تشكل خطرا على الأمن القومي العربي، وإنها تقاتل للمحافظة على طرابلس كقاعدة لدولةِ الخلافة، على حد تعبيره



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