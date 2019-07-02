ليلى اسكندر فخورة بكوني زوجة رجل سعودي

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""الخليج 365"" من بيروت: تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية ليلى اسكندر تحدثت فيه عن احترامها للمجتمع السعودي وعاداته وتقاليده. وذلك في حديثٍ إذاعي أكدت فيه أنها اعتادت أجواء البيئة السعودية وتقاليدها. مشيرةً إلى أنها تتحدث بعفوية تامة وتحترم عادات المجتمع الذي تعيش فيه ليس خوفاً بل قناعة. وأضافت أنه من واجب الذين يزورون المملكة أن يحترموا عاداتها وتقاليدها لأن الاحترام ينبع من احترام الذات. وختمت مؤكدة على أنها فخورة لكونها زوجة رجل سعودي وأمّ لطفل سعودي أيضاً.

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