شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عزت أبو عوف لن تؤثر على فيلم "كل سنة وانت طيب".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا فجر اليوم الاثنين النجم القديرعزت ابو عوف، عن عمر يناهز الـ 71 عاما، حيث كان يعانى من مشاكل في الكبد والقلب، وكان يتلقى العلاج فى إحدى مستشفيات منطقة المهندسين .

وكان النجم الراحل عزت ابو عوف على اعتاب تصوير فيلم" كل سنة وأنت طيب" بطولة النجم تامر حسنى، وزينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، ونانسى صلاح، حيث انتهت أسرة الفيلم من تصويرعدد كبير من المشاهد فى العاصمة اللبنانية بيروت الفترة الماضية، ولكن توقف الفيلم بدون أسباب واضحة، حيث من المقرر أن يستأنف تصويره الفترة المقبلة .

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وجاء ترشيح ابوعوف لتجسيد مشهدين فقط كضيف شرف فى أحداث الفيلم، ولم يتم تصويرهم منذ إنطلاق تصوير العمل الذى كتبه محمد عبد المعطى ويخرجه سعيد الماروق، حيث تبحث الشركة المنتجة حاليا عن ممثل آخر لتجسيد الدور بدلآ من عزت ابو عوف.

ويعد فيلم "كل سنة وأنت طيب" رابع تعاون جمع بين عزت ابو عوف وتامر حسنى، حيث تعاونا سويا فى سلسلة "عمر وسلمى" بالأجزاء الثلاثة.

فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.