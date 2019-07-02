خاص| أحمد حاتم يكشف موعد عرض "الكنز 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قال الفنان أحمد حاتم، إنه تم تحديد يوم 3 يوليو الجاري، لعرض الجزء الثاني من فيلم الكنز "الكنز 2"، مضيفًا أنه تم تأجيل طرح الفيلم في دور العرض إلى يوم 10 يوليو الجاري، نافيًا احتمالية تصوير جزء ثالث من الفيلم.

وأضاف حاتم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شخصية "حسن" التي يقدمها في الفيلم ستشهد تطورًا في الجزء الثاني، حيث كان يحرك الأحداث في الجزء الأول، أما في الجزء الثاني سيبدأ رحلة البحث عن "الكنز".

ودارت أحداث الجزء الأول بين 3 عصور، قاد كل عصر فيها نجم، واختلف ما بين العصر الفرعوني والفاطمي وعصر الملكية، في إطار من التشويق والإثارة.

"الكنز 2" بطولة محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، ومن إخراج شريف عرفة.​