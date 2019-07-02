شاهد.. خالد عادل يطرح أوبريت بمناسبة أمم أفريقيا

طرح النجم خالد عادل أوبريت بعنوان "على قد المسؤولية.. إفرح"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات علاء مناع، و ألحان أحمد محي، وتوزيع محمد زقزوق،

و الكليب من إخراج أحمد العربي، و يشاركه في الغناء كل من النجم أحمد البرازيلي، و أحمد محي، و أحمد مصطفى، وإسلام محيى، و النجمة التونسية سها الشاذلي.

يذكر أن الملحن خالد عادل طرح سابقاً كليب بعنوان "ايامنا الحلوه"، وهو من ألحانه، وكلمات فريد محمد، وتوزيع شريف منصور، كما تشاركه في الغناء المطربة أسما، وحقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.