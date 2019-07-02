شكرا لقرائتكم الأزمة السودانية تعود إلى مربع الاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان جدولا للحراك لمدة أسبوعين في محاولة جديدة لضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة الى المدنيين .. وتضمن الحراك وقفات إحتجاجية ومواكب ليلية ...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزمة السودانية تعود إلى مربع الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.