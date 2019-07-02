عمرو دياب ودينا الشربيني يحققان رقمًا قياسيًّا بصورتهما

حققت صورة النجمين عمرو دياب ودينا الشربيني رقمًا قياسيًا، بعد مرور يومين على نشرها عبر صفحة "إنستغرام" الأول، حيث حظيت بردود فعل واسعة وصلت إلى أكثر من 15 ألف تعليق، وحازت على 750 ألف إعجاب.

الصورة نالت هذا الكم من الأصداء، وذلك لأنها بقيت حديث الجمهور منذ لحظة نشرها على مواقع التواصل، فقد فاجأ عمرو دياب المتابعين بها في ظل الجدل الدائر حول طبيعة علاقته بدينا الشربيني.

وتعد هذه الصورة هي الأولى التي ينشرها عمرو دياب عبر صفحته على إنستغرام، التي تجمعه بدينا الشربيني، رغم ظهورهما سابقًا مع بعضهما في صور ومقاطع فيديو بمناسبات مختلفة، إلا أن أصدقاءهما وصفحات مواقع التواصل هي من كانت تتكفل بنشر تلك الصور والفيديوهات.

ووفق المتتبعين، فإن صورة الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني حازت على التفاعل الأكثر بين عشرات الصور المتنوعة التي نشرها الهضبة عبر صفحته على إنستغرام، والتي كانت تتفاوت فيها الأصداء حسب المناسبة والإطلالة، لكنها لم تصل أيٌ منها إلى هذا الرقم الذي حققته صورة دياب والشربيني.

كما أن صورة الثنائي التي لا زالت تحظى إلى الآن بردود الفعل بين محبيه شهدت أصداء من نجوم في الوسط الفني حملت في طياتها عبارات الحب والتهاني والتبريكات، وكان أبرزهم عبير صبري، غادة عادل، أصالة وساموزين، خالد سليم، إيمان العاصي، أمير كرارة، هنا الزاهد، أحمد السعدني، دانا حمدان، صفاء سلطان، أحمد رزق، علي ربيع، نداء شرارة، وغيرهم.

اقرا ايضاً:

Advertisements

دينا الشربيني تستشير عمرو دياب في أعمالها الفنية

ورغم أن الأمور لم تُحسم بعد حول طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، التي ظهرت منذ فترة طويلة، إلا أن الكثير من المتابعين أكدوا أنهما متزوجان سرًا، وهناك أكثر من مؤشر يبين ذلك، منها ظهورها في العديد من الحفلات التي أحياها الهضبة سواء داخل مصر أو خارجها، كما أنه قدمها في بعض حفلاته للجمهور، وقدم لها أغنية "برج الحوت".

وأوضحوا أن الثنائي متفقان على عدم الإعلان عن الموضوع حفاظًا على عائلة الهضبة، ويتجاهلان الرد على أية استفسارات سواء عبر وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بزواجهما، لتبقى الأمور في انتظار الحسم.



قد يهمك ايضاً:

دينا الشربيني تخرج عن صمتها وتصارح الجمهور بعلاقتها مع عمرو دياب

5 استايلات رجالية تصلح للنساء وتتصدَّر صيحات الموضة