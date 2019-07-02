مهرجان "موازين" الدولي يضرب رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري

كشفت جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان موازين الغنائي الدولي بالمغرب عن حجم الحضور الجماهيري للدورة الثامنة عشر والتي انتهت مساء أول أمس .

ووفقا لبان رسمي صادر عن الجمعية فإن الدور الثامنة عشر من المهرجان سجلت رقما قياسيا تاريخيا في الحضور الجماهيري بلغ مليوني و 750 ألف متفرج في خمسة منصات هي السويسي والنهضة وسلا وأبي الرقراق ومسرح محمد الخامس .

وقالت مغرب الثقافات في بيانها أن هذا الجمهور التاريخي يؤكد على الشعبية الاستثنائية لموازين و الجاذبية الدولية للمهرجان.

وشهدت الدورة الثامنة عشر من موازين حضورا كبيرا لوسائل الإعلام العربية والعالمية ، التي حرصت على تغطية حضور أهم نجوم الأغنية في العالم مثل بيج فلو ، ديفيد جيتا ، مارشميلو ، بلاك أيد بيس ، وأولى فيوتشر .

وكذلك النجوم العرب مثل إليسا ، رامي عياش ، نجوى كرم ، كارول سماحة ، عاصي الحلاني ، ميادة الحناوي ، أبو ، وأوكا وأورتيجا ، وحسين الجسمي .

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كما كان للحضور الفني المغربي بصمة كبيرة عبر منصة الفن الشعبي في مسرح سلا والتي احتضنت عددا من الأصوات المغربية الكبيرة مثل المعلم حميد القصري ، فناير ، عبد الله الداووي ، وزينة الداوودية وغيرهم

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