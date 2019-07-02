الرباط - لايف ستايل
كشفت جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان موازين الغنائي الدولي بالمغرب عن حجم الحضور الجماهيري للدورة الثامنة عشر والتي انتهت مساء أول أمس .
ووفقا لبان رسمي صادر عن الجمعية فإن الدور الثامنة عشر من المهرجان سجلت رقما قياسيا تاريخيا في الحضور الجماهيري بلغ مليوني و 750 ألف متفرج في خمسة منصات هي السويسي والنهضة وسلا وأبي الرقراق ومسرح محمد الخامس .
وقالت مغرب الثقافات في بيانها أن هذا الجمهور التاريخي يؤكد على الشعبية الاستثنائية لموازين و الجاذبية الدولية للمهرجان.
وشهدت الدورة الثامنة عشر من موازين حضورا كبيرا لوسائل الإعلام العربية والعالمية ، التي حرصت على تغطية حضور أهم نجوم الأغنية في العالم مثل بيج فلو ، ديفيد جيتا ، مارشميلو ، بلاك أيد بيس ، وأولى فيوتشر .
وكذلك النجوم العرب مثل إليسا ، رامي عياش ، نجوى كرم ، كارول سماحة ، عاصي الحلاني ، ميادة الحناوي ، أبو ، وأوكا وأورتيجا ، وحسين الجسمي .
كما كان للحضور الفني المغربي بصمة كبيرة عبر منصة الفن الشعبي في مسرح سلا والتي احتضنت عددا من الأصوات المغربية الكبيرة مثل المعلم حميد القصري ، فناير ، عبد الله الداووي ، وزينة الداوودية وغيرهم
قد يهمك ايضاً:
نجوى كرم تُشعل أجواء مهرجان موازين في المغرب
رامي عياش يقتطعُ من أجره في مهرجان موازين من أجل "أعمال خيرية"
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان "موازين" الدولي يضرب رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.