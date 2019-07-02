إليسا ترد على المتنمرين وتوجِّه رسالة مؤثرة

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة لجمهورها ردًا علي التعليقات المسيئة التي تعرضت لها بسبب إطلالتها الأخيرة.

وقالت إليسا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لما حد يتعرضلي أو يتنمر علي صورة لي ما تتضايقوا لأن الموضوع آخر همي ولا يؤثر بي، وأقول لمن يتنمرون علي لا يفرق معي حديثكم فدعوهم يحكوا ليفجروا عقدهم .. اتركوهم".

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وتعرَّضت إليسا إلى حملة تنمر عقب الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، وظهرت فيها بإطلالة عفوية، ورغم التعليقات المسيئة لها إلا أن هناك الكثير من محبيها قاموا بالدفاع عنها وأكدوا أن هذه التعليقلت تخرج عن حدود الأدب واللياقة.

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ودعمتها الفنانة السورية فرح يوسف قائلة، "إليسا قررت أن تكون بطلة في حياتها ضد كل الصعاب، فلا تكترث لانتقادات لاذعة هدفها تحطيمها بعد كل نجاح تحققه صلابتها تُدرّس".

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